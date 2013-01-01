Index of /virtualbox
Name Last modified Size
4.0.0/ 22-Dec-2010 19:03 -
4.0.2/ 20-Jan-2011 11:42 -
4.0.4/ 13-Apr-2011 12:05 -
4.0.6/ 26-Apr-2011 15:49 -
4.0.8/ 17-May-2011 16:07 -
4.0.10/ 27-Jun-2011 19:37 -
4.0.12/ 19-Jul-2011 12:08 -
4.0.14/ 18-Oct-2011 22:43 -
4.0.16/ 16-Jan-2012 15:10 -
4.0.18/ 19-Dec-2012 16:05 -
4.0.20/ 12-Oct-2013 7:45 -
4.0.22/ 10-Jan-2014 21:04 -
4.0.24/ 14-Mar-2014 15:28 -
4.0.26/ 16-Jul-2014 14:58 -
4.0.28/ 17-Jan-2015 14:02 -
4.0.30/ 20-May-2015 9:19 -
4.0.32/ 14-Oct-2015 22:21 -
4.0.34/ 15-Oct-2015 9:32 -
4.0.36/ 11-Nov-2015 17:05 -
4.1.0/ 19-Jul-2011 15:55 -
4.1.2/ 16-Aug-2011 18:39 -
4.1.4/ 03-Nov-2011 15:01 -
4.1.6/ 05-Nov-2011 8:29 -
4.1.8/ 22-Feb-2012 9:42 -
4.1.10/ 14-Mar-2012 19:25 -
4.1.12/ 03-Apr-2012 20:13 -
4.1.14/ 26-Apr-2012 19:02 -
4.1.16/ 22-May-2012 19:12 -
4.1.18/ 20-Jun-2012 22:43 -
4.1.20/ 20-Aug-2012 21:42 -
4.1.22/ 21-Sep-2012 13:06 -
4.1.24/ 20-Dec-2012 7:32 -
4.1.26/ 12-Apr-2013 22:33 -
4.1.28/ 11-Oct-2013 20:30 -
4.1.30/ 11-Jan-2014 8:59 -
4.1.32/ 14-Mar-2014 8:34 -
4.1.34/ 16-Jul-2014 9:06 -
4.1.36/ 17-Jan-2015 8:45 -
4.1.38/ 20-May-2015 10:07 -
4.1.40/ 10-Jul-2015 9:15 -
4.1.42/ 15-Oct-2015 11:39 -
4.1.44/ 11-Nov-2015 16:47 -
4.2.0/ 21-Sep-2012 13:37 -
4.2.2/ 20-Oct-2012 8:31 -
4.2.4/ 27-Oct-2012 7:15 -
4.2.6/ 19-Dec-2012 19:30 -
4.2.8/ 01-Mar-2013 10:45 -
4.2.10/ 16-Mar-2013 7:56 -
4.2.12/ 12-Apr-2013 19:05 -
4.2.14/ 21-Jun-2013 23:21 -
4.2.16/ 04-Jul-2013 21:13 -
4.2.18/ 17-Sep-2013 12:15 -
4.2.20/ 29-Nov-2013 8:15 -
4.2.22/ 11-Jan-2014 9:21 -
4.2.24/ 13-Mar-2014 22:09 -
4.2.26/ 15-Jul-2014 18:08 -
4.2.28/ 16-Jan-2015 19:50 -
4.2.30/ 19-May-2015 13:27 -
4.2.32/ 09-Jul-2015 21:01 -
4.2.34/ 15-Oct-2015 13:39 -
4.2.36/ 11-Nov-2015 12:35 -
4.2.38/ 14-Sep-2016 21:21 -
4.3.0/ 15-Oct-2013 16:53 -
4.3.2/ 01-Nov-2013 21:04 -
4.3.4/ 29-Nov-2013 22:53 -
4.3.6/ 18-Dec-2013 21:12 -
4.3.8/ 25-Feb-2014 22:44 -
4.3.10/ 26-Mar-2014 23:54 -
4.3.12/ 16-May-2014 20:37 -
4.3.14/ 24-Jul-2014 16:01 -
4.3.16/ 09-Sep-2014 22:41 -
4.3.18/ 11-Oct-2014 14:10 -
4.3.20/ 24-Nov-2014 12:23 -
4.3.22/ 12-Feb-2015 20:54 -
4.3.24/ 02-Mar-2015 19:32 -
4.3.26/ 01-Apr-2015 14:38 -
4.3.28/ 18-Jun-2015 14:12 -
4.3.30/ 10-Jul-2015 16:33 -
4.3.32/ 15-Oct-2015 17:35 -
4.3.34/ 11-Nov-2015 10:28 -
4.3.36/ 28-Sep-2022 21:22 -
4.3.38/ 20-Apr-2016 12:06 -
4.3.40/ 23-Aug-2016 9:38 -
5.0.0/ 09-Jul-2015 14:07 -
5.0.2/ 13-Aug-2015 20:56 -
5.0.4/ 08-Sep-2015 12:05 -
5.0.6/ 02-Oct-2015 17:11 -
5.0.8/ 27-Oct-2015 15:44 -
5.0.10/ 10-Nov-2015 20:40 -
5.0.12/ 18-Dec-2015 20:18 -
5.0.14/ 19-Jan-2016 20:33 -
5.0.16/ 04-Mar-2016 20:53 -
5.0.18/ 18-Apr-2016 19:24 -
5.0.20/ 28-Apr-2016 19:06 -
5.0.22/ 16-Jun-2016 18:26 -
5.0.24/ 28-Jun-2016 20:33 -
5.0.26/ 18-Jul-2016 18:11 -
5.0.28/ 19-Oct-2016 8:27 -
5.0.30/ 28-Sep-2022 21:22 -
5.0.32/ 17-Jan-2017 10:16 -
5.0.34/ 09-Mar-2017 9:17 -
5.0.36/ 16-Mar-2017 10:02 -
5.0.38/ 19-Apr-2017 15:18 -
5.0.40/ 29-Apr-2017 7:51 -
5.1.0/ 12-Jul-2016 19:57 -
5.1.2/ 21-Jul-2016 20:39 -
5.1.4/ 16-Aug-2016 22:57 -
5.1.6/ 12-Sep-2016 21:44 -
5.1.8/ 18-Oct-2016 19:41 -
5.1.10/ 21-Nov-2016 21:34 -
5.1.12/ 20-Dec-2016 21:15 -
5.1.14/ 17-Jan-2017 8:32 -
5.1.16/ 08-Mar-2017 19:44 -
5.1.18/ 31-Mar-2017 16:24 -
5.1.20/ 19-Apr-2017 14:13 -
5.1.22/ 26-Aug-2022 15:56 -
5.1.24/ 17-Jul-2017 21:26 -
5.1.26/ 27-Jul-2017 16:36 -
5.1.28/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.1.30/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.1.32/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.1.34/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.1.36/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.1.38/ 24-Oct-2018 11:23 -
5.2.0/ 18-Oct-2017 15:57 -
5.2.2/ 11-Jun-2018 16:11 -
5.2.4/ 20-Dec-2017 17:43 -
5.2.6/ 16-Jan-2018 10:50 -
5.2.8/ 11-Jun-2018 16:12 -
5.2.10/ 27-Apr-2018 15:35 -
5.2.12/ 10-May-2018 11:38 -
5.2.14/ 02-Jul-2018 12:07 -
5.2.16/ 17-Jul-2018 9:42 -
5.2.18/ 14-Aug-2018 18:17 -
5.2.20/ 16-Oct-2018 11:50 -
5.2.22/ 09-Nov-2018 14:06 -
5.2.24/ 15-Jan-2019 12:13 -
5.2.26/ 28-Jan-2019 12:02 -
5.2.28/ 16-Apr-2019 20:35 -
5.2.30/ 14-May-2019 20:11 -
5.2.32/ 16-Jul-2019 12:16 -
5.2.34/ 31-Oct-2019 14:08 -
5.2.36/ 12-Sep-2022 18:34 -
5.2.38/ 21-Feb-2020 20:01 -
5.2.40/ 14-Apr-2020 15:40 -
5.2.42/ 15-May-2020 16:08 -
5.2.44/ 21-Oct-2020 14:52 -
6.0.0/ 18-Dec-2018 17:13 -
6.0.2/ 15-Jan-2019 12:13 -
6.0.4/ 28-Jan-2019 12:02 -
6.0.6/ 24-Apr-2019 14:33 -
6.0.8/ 14-May-2019 20:11 -
6.0.10/ 16-Jul-2019 12:17 -
6.0.12/ 18-Sep-2019 19:41 -
6.0.14/ 16-Oct-2019 20:15 -
6.0.16/ 27-Jan-2020 18:20 -
6.0.18/ 21-Feb-2020 20:01 -
6.0.20/ 14-Apr-2020 15:41 -
6.0.22/ 15-May-2020 16:08 -
6.0.24/ 14-Jul-2020 15:41 -
6.1.0/ 11-Dec-2019 20:35 -
6.1.2/ 15-Jan-2020 19:41 -
6.1.4/ 21-Feb-2020 20:01 -
6.1.6/ 15-Apr-2020 11:00 -
6.1.8/ 19-May-2020 11:59 -
6.1.10/ 08-Jun-2020 12:00 -
6.1.12/ 04-Sep-2020 19:58 -
6.1.14/ 20-Oct-2020 15:58 -
6.1.16/ 21-Oct-2020 8:45 -
6.1.18/ 19-Jan-2021 12:25 -
6.1.20/ 23-Apr-2021 20:28 -
6.1.22/ 29-Apr-2021 18:25 -
6.1.24/ 20-Jul-2021 19:10 -
6.1.26/ 31-Aug-2021 19:38 -
6.1.28/ 19-Oct-2021 20:24 -
6.1.30/ 22-Nov-2021 18:52 -
6.1.32/ 10-Feb-2022 11:12 -
6.1.34/ 02-Jun-2022 20:57 -
6.1.36/ 26-Aug-2022 15:54 -
6.1.38/ 14-Aug-2025 13:42 -
6.1.40/ 11-Oct-2022 20:50 -
6.1.42/ 20-Jan-2023 20:15 -
6.1.44/ 19-Apr-2023 19:01 -
6.1.46/ 27-Jul-2023 21:37 -
6.1.48/ 17-Oct-2023 11:27 -
6.1.50/ 16-Jan-2024 16:40 -
7.0.0/ 10-Oct-2022 16:17 -
7.0.2/ 20-Oct-2022 17:22 -
7.0.4/ 18-Nov-2022 12:23 -
7.0.6/ 20-Jan-2023 20:15 -
7.0.8/ 19-Apr-2023 19:02 -
7.0.10/ 27-Jul-2023 21:37 -
7.0.12/ 20-Oct-2023 14:47 -
7.0.14/ 17-Jan-2024 14:46 -
7.0.16/ 16-Apr-2024 20:04 -
7.0.18/ 15-May-2024 18:06 -
7.0.20/ 16-Jul-2024 11:17 -
7.0.22/ 02-Dec-2024 16:28 -
7.0.24/ 21-Jan-2025 17:59 -
7.0.26/ 15-Apr-2025 15:33 -
7.1.0/ 27-Sep-2024 15:35 -
7.1.2/ 27-Sep-2024 15:35 -
7.1.4/ 25-Nov-2024 17:48 -
7.1.6/ 22-Jan-2025 19:44 -
7.1.8/ 03-Jun-2025 17:32 -
7.1.10/ 03-Jun-2025 17:32 -
7.1.12/ 27-Aug-2025 13:37 -
7.1.14/ 21-Oct-2025 12:13 -
7.2.0/ 27-Aug-2025 13:37 -
7.2.2/ 11-Sep-2025 10:45 -
7.2.4/ 21-Oct-2025 12:13 -
debian/ 21-Oct-2025 12:13 -
images/ 25-Jul-2018 15:48 -
rdpweb/ 25-Jul-2018 15:48 -
rpm/ 21-Oct-2025 12:13 -
4.0.0_BETA1/ 06-Dec-2010 22:56 -
4.0.0_BETA2/ 10-Dec-2010 8:19 -
4.0.0_BETA3/ 14-Dec-2010 22:21 -
4.0.0_BETA4/ 18-Dec-2010 17:00 -
4.1.0_BETA1/ 01-Jul-2011 9:28 -
4.1.0_BETA2/ 08-Jul-2011 21:33 -
4.1.0_BETA3/ 14-Jul-2011 23:00 -
4.2.0_BETA1/ 03-Aug-2012 23:09 -
4.2.0_RC1/ 14-Aug-2012 10:30 -
4.2.0_RC2/ 22-Aug-2012 19:33 -
4.2.0_RC3/ 30-Aug-2012 7:43 -
4.2.0_RC4/ 08-Sep-2012 18:18 -
4.3.0_BETA1/ 21-Aug-2013 8:50 -
4.3.0_BETA2/ 12-Sep-2013 18:34 -
4.3.0_BETA3/ 21-Sep-2013 7:51 -
4.3.0_RC1/ 08-Oct-2013 20:00 -
4.3.8_RC1/ 21-Feb-2014 16:01 -
4.3.14_RC1/ 11-Jul-2014 12:51 -
5.0.0_BETA1/ 01-Apr-2015 20:17 -
5.0.0_BETA2/ 07-May-2015 18:59 -
5.0.0_BETA3/ 07-May-2015 20:39 -
5.0.0_BETA4/ 18-May-2015 19:19 -
5.0.0_RC1/ 01-Jun-2015 22:22 -
5.0.0_RC2/ 25-Jun-2015 19:13 -
5.0.0_RC3/ 06-Jul-2015 16:56 -
5.1.0_BETA1/ 03-Jun-2016 18:58 -
5.1.0_BETA2/ 06-Jun-2016 23:47 -
5.1.0_BETA3/ 16-Jun-2016 23:12 -
5.1.0_RC1/ 07-Jul-2016 22:07 -
5.2.0_BETA1/ 03-Aug-2017 21:20 -
5.2.0_BETA2/ 27-Jun-2018 15:10 -
5.2.0_BETA3/ 11-Jun-2018 16:08 -
5.2.0_RC1/ 16-Mar-2022 22:41 -
6.0.0_BETA1/ 24-Oct-2018 14:58 -
6.0.0_BETA2/ 15-Nov-2018 18:52 -
6.0.0_BETA3/ 30-Nov-2018 17:45 -
6.0.0_RC1/ 18-Dec-2018 17:14 -
6.1.0_BETA1/ 15-Oct-2019 19:04 -
6.1.0_BETA2/ 24-Oct-2019 18:20 -
6.1.0_RC1/ 22-Nov-2019 16:08 -
7.0.0_BETA1/ 26-Aug-2022 15:52 -
7.0.0_BETA2/ 12-Sep-2022 18:33 -
7.0.0_BETA3/ 28-Sep-2022 21:22 -
7.1.0_BETA1/ 25-Jul-2024 20:13 -
7.1.0_BETA2/ 20-Aug-2024 19:12 -
7.2.0_BETA1/ 26-Jun-2025 19:14 -
7.2.0_BETA2/ 15-Jul-2025 16:18 -
7.2.0_RC1/ 14-Aug-2025 13:43 -
LATEST-32BIT.TXT 14-Jul-2020 15:40 7
LATEST-BETA.TXT 31-Jul-2025 18:52 10
LATEST-STABLE-32BIT.TXT 14-Jul-2020 15:40 7
LATEST-STABLE.TXT 21-Oct-2025 11:55 6
LATEST.TXT 21-Oct-2025 11:55 6
MD5SUMS 11-Sep-2025 11:01 405
SDKRef.pdf 17-Oct-2025 13:35 3.1M
SHA256SUMS 11-Sep-2025 11:01 661
UserManual.pdf 17-Oct-2025 13:35 9.6M
UserManual_fr_FR.pdf 02-Jun-2014 16:41 5.7M
download.virtualbox.org